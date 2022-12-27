В Узбекистане сироп от кашля стал причиной смерти 18 детей

В Самарканде 18 детей умерли после приема сиропа «Док-1 Макс» индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd. Специалисты нашли в составе токсичный этиленгликоль, который вместе с неправильным приемом препарата мог привести к летальному исходу, сообщила пресс-служба Минздрава Узбекистана.

Минздрав провел проверку и выяснил, что детей лечили сиропом от ОРЗ без назначения врача. Юные пациенты принимали препарат 2-7 дней по 3-4 раза в день в дозировке 2,5-5 мл. То есть больше стандартной дозы для детей. Сироп с парацетамолом следовало применять только при высокой температуре, а не как средство от простуды.

«Это стало причиной ухудшения состояния больных. Лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа «Док-1 Макс» содержит этиленгликоль. Это вещество токсично, и может вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья, такие как рвота, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острая почечная недостаточность», – пояснили в министерстве.

По итогам проверки семерых ответственных сотрудников уволили, еще несколько получили дисциплинарные взыскания. В Минздраве уверены, что наказанные чиновники проявили халатность, не заметили вовремя рост детской смертности и не приняли меры.

Таблетки и сиропы «Док-1 Макс» сняли с продажи во всех аптеках страны.

В Индонезии 99 детей умерли после приема сиропов от кашля и лихорадки. Пять препаратов из 26 содержали этиленгликоль в пятикратной концентрации выше порога безопасности.

Самарканд, Наталья Рязанова

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