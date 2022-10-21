В Индонезии сиропы от кашля стали причиной смерти 99 детей

Специалисты подозревают, что сиропы от кашля и лихорадки могли стать причиной смерти 99 детей. Вредные компоненты лекарств вызвали острую почечную недостаточность, передает AP.

Индонезийское агентство по контролю за продуктами и лекарствами заинтересовалось 26 лекарственными сиропами от кашля, лихорадки. Проверка показала повышенное содержание этиленгликоля в пяти из них, концентрация «превышала безопасный порог».

Минздрав страны зарегистрировал 206 случаев острой почечной недостаточности у детей в 20 провинциях с начала года. Смертельными оказались 48% случаев. Специалисты назвали случаи атипичными, потому что до сих пор не выяснили точную причину смерти детей.

Министерство запретило продажу всех лекарственных сиропов и проверяет еще ряд препаратов.

Всемирная организация здравоохранения связала несколько сиропов от кашля со смертью 66 детей в Гамбии. Предполагается, что произведенные в Индии лекарства привели к острой почечной недостаточности, от которой наступила смерть детей.

Джакарта, Наталья Рязанова

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