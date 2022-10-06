В Гамбии сироп от кашля может быть причиной смерти 66 детей

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) допустила, что сироп от кашля может быть связан с гибелью 66 детей в Гамбии. Об этом сообщает Reuters.

В предупреждении, опубликованном ВОЗ, говорится о четырех сиропах от кашля и простуды, произведенных Maiden Pharmaceuticals в Индии. Это пероральный раствор прометазина, детский сироп от кашля Kofexmalin, детский сироп от кашля Makoff и сироп от простуды Magrip N.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что четыре сиропа от простуды и кашля «потенциально связаны с острым повреждением почек и 66 смертельными исходами среди детей». «Потеря этих молодых жизней более чем душераздирающая для их семей», – подчеркнул он.

Лекарства могли быть распространены за пределами западноафриканской страны и опасность есть не только для Гамбии. Гебрейесус добавил, что ВОЗ также проводит дальнейшее расследование с компанией и регулирующими органами в Индии.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

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