В Индии двум россиянам грозит тюрьма за проникновение в небоскреб ради видео

Полиция Мумбаи задержала двух россиян за проникновение в жилую высотку «Империал». Генконсульство РФ работает над защитой прав сограждан.

«Мы получили уведомление из полиции о задержании двух российских граждан. Генконсульство РФ в Мумбаи внимательно следит за этой ситуацией и делает все возможное, чтобы защитить права россиян в рамках своих полномочий», – рассказал представитель дипмиссии агентству ТАСС.

33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков поднялись по лестнице на 58-й этаж одной из 60-этажных башен комплекса. Они записали свой поступок на видео и опубликовали в YouTube. Но ролик и стал доказательством против них: по ставшим вирусными кадрам полиция нашла нарушителей и задержала.

Подозреваемым вменяют проникновение в дом для подготовки причинения вреда здоровью, нападению или неправомерному удержанию. За это по статье 452 Уголовного кодекса Индии грозит штраф или тюремный срок до семи лет.

Мумбаи, Наталья Рязанова

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