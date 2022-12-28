В Барнауле восемь человек пострадали в ДТП с трамваем и маршруткой

Как минимум шесть человек пострадали при столкновении трамвая и маршрутки в Барнауле. Прокуратура и Следственный комитет начали проверку.

ДТП произошло днем 28 декабря на пересечении улиц Аванесова и Ломоносова. По данным управления СКР по Алтайскому краю, пострадали только пассажиры маршрутки. Пятеро взрослых и ребенок обратились за помощью, всех доставили в городскую больницу. ТАСС со ссылкой на ГИБДД уточняет, что пострадали восемь человек, среди них двое детей. Один из пострадавших – пассажир трамвая.

СКР уже проверяет обстоятельства ДТП и намерен оценить, как перевозчик соблюдает правила безопасности дорожного движения во время оказания услуги по перевозке пассажиров.

«По предварительным данным, водитель маршрутного автобуса не уступил преимущественное право проезда трамваю. По результатам будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе управления СКР по региону.

Прокуратура также начал собственную проверку.

В Стамбуле пассажирский автобус врезался в трамвай, подходивший к остановке. Порядка 19 человек пострадали, четверо в тяжелом состоянии.

Барнаул, Наталья Рязанова

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