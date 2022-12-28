В КНР 200 автомобилей столкнулись на мосту

Массовое ДТП произошло на мосту в районе китайского города Чжэнчжоу. Столкнулись порядка 200 автомобилей. В итоге один человек погиб, пишет Global Times.

Утром в районе моста наблюдался густой туман, очевидцы рассказали, что дорожное покрытия было мокрым и скользким. Сообщение о ДТП поступило около 7:40 часов. Когда спасатели добрались на место происшествия, число участников превысило 200 машин.

Один человек погиб на месте. Еще 11 оказались заблокированы в машинах, их вытащили спасатели. Четыре автомобиля эвакуировали с помощью спецтехники, остальные участники ДТП покинули мост своим ходом.

Движение по мосту восстановили. Теперь полиция выясняет, с чего началась авария и кто виноват.

В Липецком районе пять автомобилей столкнулись на трассе. Два человека погибли на месте, еще пятерым потребовалась помощь медиков.

Чжэнчжоу, Наталья Рязанова

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