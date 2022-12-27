Два человека погибли, пятеро пострадали в массовом ДТП под Липецком

Пять автомобилей столкнулись на трассе в Липецком районе. Два человека погибли на месте, еще пятерым потребовалась помощь медиков, сообщает пресс-служба УМВД по Липецкой области.

Авария случилась около 08:00 часов на 266-м км автодороги «Орел-Тамбов» с участием трех легковых автомобилей и двух большегрузов. Судя по кадрам, опубликованным ГИБДД, одна фура слетела в кювет, легковушки остались на трассе, но сильно пострадали.

«Погибли два человека, пятеро пострадали. Среди пострадавших детей нет. Работают экстренные службы. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа», – рассказали в УМВД.

Прокуратура Липецкой области взяла на контроль ход проверки и оценит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения на участке автодороги, где случилось ДТП.

В Томской области в результате столкновения легкового автомобиля и грузовика погибли три человека, еще один пострадал.

Липецк, Наталья Рязанова

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