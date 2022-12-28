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NewDayNews.ru

Среда, 28 декабря 2022, 13:33 мск

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Под Курском бронетранспортер подорвался на мине

Бронетранспортер с российскими пограничниками подорвался на мине в Курской области. В результате пострадали два человека. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

По данным канала, инцидент произошел в районе погранпункта «Крупец». Взрывом у машины оторвало колесо.

«Пострадали двое военнослужащих. У первого перелом левой ноги, у второго – закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Их доставили в центральную районную больницу», – говорится в публикации.

Кроме того, в Рыльском и Глушковском районах Курской области накануне со стороны Украины прилетели два беспилотника и сбросили взрывные устройства. Никакого ущерба нанесено не было.

Курск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

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