Трое детей заживо сгорели под Иркутском

Трое детей погибли при пожаре в частном доме в посёлке Маркова Иркутского района. На момент возгорания четверо детей находились дома одни.

По данным МЧС, пожар случился около 07:25 по местному времени. На момент прибытия пожарных деревянный двухэтажный дом был полностью охвачен огнём. По их словам, на улицу успела выбежать женщина с ребенком на руках. В пресс-службе управления Следственного комитета по Иркутской области уточнили, что дети находились дома одни, спастись успела только 15-летняя девочка, которую оставили за старшую.

Осмотреть дом удалось только после ликвидации пожара. Спасатели нашли тела трех погибших детей.

Следователи возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности трем лицам (ч. 3 ст. 109 УК РФ). Прокуратура региона взяла расследование на контроль, сообщили в ведомстве.

В Воронежской области сгорел дом многодетной семьи, в огне погибли двое детей.

Маркова, Наталья Рязанова

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