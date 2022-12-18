Два ребенка погибли при пожаре в воронежском селе

Дом многодетной семьи в селе Хреновое Воронежской области сгорел в ночь на 18 декабря. Родители не успели вывести из здания двух детей, и они погибли в огне.

Сотрудники МЧС получили сообщение о пожаре около 02:23 часов. На место отправили три единицы техники и восемь человек, но огонь полностью уничтожил дом. Во время осмотра места пожара спасатели нашли тела трехлетней девочки и мальчика 11 лет.

По данным управления Следственного комитета по региону, в доме жила семья с шестью детьми. Родители успели вывести из огня четверых детей и выбежали сами, но двое ребят остались в здании. Еще трое детей пострадали при пожаре и доставлены в больницу.

«Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам). В ближайшее время будет назначен комплекс судебных экспертиз. Будет дана правовая оценка условиям проживания и воспитания несовершеннолетних», – рассказали в ведомстве.

В Курганской области в пожаре погибли трое детей. Дедушка и дядя детей успели выбежать из дома, но попали в больницу.

Воронеж, Наталья Рязанова

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