Двое россиян забрались на крышу второго по высоте небоскреба в мире

В Малайзии начато расследование в отношении двух альпинистов, которые взобрались на небоскреб Merdeka 118 – второе по высоте сооружение в мире. Об этом сообщает газета Star.

В заявлении собственника здания PNB Merdeka Ventures говорится, что против любого лица, нарушившего границы частной территории, будет подан судебный иск. «Мы хотим подчеркнуть, что проект Merdeka 118 по-прежнему является строительной площадкой, и безопасность остается нашим приоритетом», – отметил представитель компании.

Предположительно, на небоскреб взобрались российские блогеры Иван Биркус (Кузнецов) и Ангелина Николау. Они опубликовали на своих страницах в соцсетях фотографии с крыши здания.

«Поскольку башня находится в частной собственности, нарушители будут привлечены к ответственности по всей строгости закона. Мы полностью сотрудничаем с властями в этом вопросе», – говорится в заявлении PNB Merdeka Ventures. Были ли задержаны блогеры, не сообщается.

27 декабря полиция Мумбаи задержала двух россиян за проникновение в жилую высотку «Империал». 33-летний Роман Прошин и 25-летний Максим Щербаков поднялись по лестнице на 58-й этаж одной из 60-этажных башен комплекса. Они записали свой поступок на видео и опубликовали в YouTube. Но ролик и стал доказательством против них: по ставшим вирусными кадрам полиция нашла нарушителей и задержала.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

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