В США разбился вертолет с четырьмя людьми на борту

Пилот и трое нефтяников пропали без вести в результате падения вертолета в Мексиканский залив. Поиски в течение дня не дали результатов, передает Associated Press.

Вертолет отправился с нефтяной платформы у побережья Луизианы около 8:40 часов, но вскоре после взлета рухнул в воду. На борту находились четыре человека, ни одного из них не удалось найти живым или мертвым.

Поиски продолжались до самой темноты, спасатели осмотрели около 460 кв. км, но нашли только обломки вертолета. Решается вопрос, продолжать ли поиски.

Специалисты выясняют причину крушения. Известно, что в момент полета погода была стабильной, шторма не было.

В Улан-Удэ вертолет Ми-8 загорелся во время посадки в аэропорту «Байкал». Экипаж из трех человек не сумел выбраться из вертолета, все погибли.

Батон-Руж, Наталья Рязанова

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