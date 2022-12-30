В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет из-за возгорания пауэрбанка

Самолет Airbus А319 авиакомпании «Аврора», выполнявший рейс Хабаровск – Петропавловск-Камчатский, совершил экстренную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска из-за задымления на борту. Пассажиры эвакуированы, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС РФ. Двум пассажирам во время полета стало плохо, позже одна пострадавшая с диагнозом «острая реакция на стресс» от госпитализации отказалась.

Информация о том, что самолет А319 со 112 людьми на борту готовится совершить аварийную посадку в Южно-Сахалинске, поступила в 13:15 (05:15 мск) 30 декабря.

«По сообщению системы 112, на борту двум пассажирам стало плохо, требуется медицинская помощь. Борт «Аэробус А-319» благополучно совершил посадку в аэропорту», – говорится в сообщении ведомства.

По предварительной информации, у лайнера нет технических неисправностей. «Причина аварийной посадки – слабое задымление пассажирского салона в результате возгорания литий-ионной батареи (портативное зарядное устройство) у одного из пассажиров», – отметили в областном главке МЧС.

В настоящее время проводится проветривание салона. Возобновление рейса запланировано на 19:00 (11:00 мск), без замены борта.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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