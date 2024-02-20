Самолет экстренно приземлился в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

Самолет авиакомпании Royal Air Philippines совершил вынужденную посадку в Гонконге из-за взорвавшегося пауэрбанка. Об этом сообщает портал HK01.
Лайнер направлялся в Шанхай с филиппинского острова Боракай. Во время полета один из пассажиров попытался зарядить свой гаджет с помощью пауэрбанка, устройство взорвалось.
В результате салон заволокло дымом. Капитан судна принял решение о приземлении в Гонконге.
Самолет успешно сел. О пострадавших не сообщается.
Гонконг, Зоя Осколкова
© 2024, РИА «Новый День»