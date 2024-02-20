российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 20 февраля 2024, 10:51 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Самолет экстренно приземлился в Гонконге из-за взрыва пауэрбанка

Самолет авиакомпании Royal Air Philippines совершил вынужденную посадку в Гонконге из-за взорвавшегося пауэрбанка. Об этом сообщает портал HK01.

Лайнер направлялся в Шанхай с филиппинского острова Боракай. Во время полета один из пассажиров попытался зарядить свой гаджет с помощью пауэрбанка, устройство взорвалось.

В результате салон заволокло дымом. Капитан судна принял решение о приземлении в Гонконге.

Самолет успешно сел. О пострадавших не сообщается.

Гонконг, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Ссылки по теме

В Южно-Сахалинске экстренно сел самолет из-за возгорания пауэрбанка / В Санкт-Петербурге эвакуировали гимназию после взрыва пауэрбанка / В России до 10 пожаров в день случаются из-за неправильной зарядки гаджетов

Метки / Китай

Глава ФБР США обвинил китайских хакеров в беспрецедентных кибератаках / В США тысячи Porsche, Bentley и Audi конфискованы из-за детали из КНР / В МИД РФ считают временными трудности в расчетах с Китаем / Китайские банки начали возвращать платежи компаниям из России / Китайский банк остановил расчеты с импортерами из России / В Китае приговорили к смертной казни обвиненного в шпионаже австралийского писателя / Китайское направление: «Газпром» установил новый суточный рекорд поставок / В Китае предпринимательница установила чипы слежения на полицейские машины

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, Китай,