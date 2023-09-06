В Санкт-Петербурге эвакуировали гимназию после взрыва пауэрбанка

В одной из гимназий Санкт-Петербурга в рюкзаке школьницы взорвался пауэрбанк (портативное зарядное устройство для гаджетов). Инцидент произошел в гимназии № 642 на Морской набережной. Сама школьница не пострадали, но из-за сильного задымления после взрыва пришлось эвакуировать всех учеников и педагогов учебного заведения.

Как рассказали очевидцы, девочка подключила смартфон к блоку питания, после чего положила его в рюкзак, и этот момент произошел взрыв, пишет телеграм-канал Shot.

Всех учеников и сотрудников гимназии эвакуировали из-за сильного задымления. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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