В России до 10 пожаров в день случаются из-за неправильной зарядки гаджетов

В России заряжающиеся гаджеты часто становятся причиной пожаров. Об этом сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.

По его словам, пожары все чаще возникают из-за неправильной или бесконтрольной зарядки аккумуляторов, пауэрбанков, роботов-пылесосов и электросамокатов.

«Я хочу напомнить, что от трех до 10 пожаров в день в России случается из-за возгорания аккумуляторных батарей, находящихся в состоянии зарядки», – сказал Охотенко на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

Он напомним, что оставлять смартфоны и другие устройства на зарядке на ночь – небезопасно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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