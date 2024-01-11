В России до 10 пожаров в день случаются из-за неправильной зарядки гаджетов

В России заряжающиеся гаджеты часто становятся причиной пожаров. Об этом сообщил директор департамента информационной политики МЧС РФ Роман Охотенко.
По его словам, пожары все чаще возникают из-за неправильной или бесконтрольной зарядки аккумуляторов, пауэрбанков, роботов-пылесосов и электросамокатов.
«Я хочу напомнить, что от трех до 10 пожаров в день в России случается из-за возгорания аккумуляторных батарей, находящихся в состоянии зарядки», – сказал Охотенко на пресс-конференции в МИЦ «Известия».
Он напомним, что оставлять смартфоны и другие устройства на зарядке на ночь – небезопасно.
Москва, Зоя Осколкова
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