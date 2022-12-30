СКР возбудил дело против главкома ВСУ Залужного после обнаружения в Мариуполе более 3 тысяч убитых мирных жителей

После освобождения Мариуполя в городе было найдено более 3 тыс. тел местных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по итогам совещания штаба по расследованию преступлений украинских военных, которое провел в Мариуполе глава ведомства Александр Бастрыкин.

Как отмечает СКР, украинские силовики блокировали эвакуацию мирных жителей из города. Установлено, что бойцы Нацгвардии Украины искусственно создавали препятствия эвакуации мирного населения из города. «Не имея возможности покинуть город и перемещаясь в поисках пропитания, мирные жители стали живой мишенью для украинских карателей, которые совершали их убийства из различных видов вооружения», – говорится в сообщении ведомства.

«Так, только в апреле 2022 года на оставленных украинскими войсками позициях были обнаружены тела 51 мирного жителя, а уже после полного освобождения и обследования города их количество составило более трех тысяч», – указывает СКР. Там заявили, что результат расследования смертей среди населения «наглядно свидетельствует о причастности ВСУ к расстрелам мирных жителей. При этом не все погибшие жители могут быть опознаны. В связи этим в Следственном комитете предложили «организовать работу по формированию базы ДНК погибших в Мариуполе лиц», чтобы у родственников появилась возможность узнать судьбу своих близких, которые числятся пропавшими без вести.

В СКР также отметили, что в ходе допросов военнопленных из числа участников украинских воинских формирований и проведения других следственных мероприятий удалось установить цепочку причастных к преступлениям лиц. Ущерб от их действий, «выразившихся в намеренном использовании города и его гражданской инфраструктуры в военных целях, составил более 176 млрд рублей», – добавили в ведомстве.

На основании полученной информации о военных преступлениях Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, командующего операцией Объединенных сил генерал-лейтенанта Александра Павлюка, командующего оперативно-тактической группировкой «Восток» Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Содоля и командующего Национальной гвардией Украины генерал-лейтенанта Лебедя.

Кроме того, дело возбуждено против командира 12-й бригады оперативного назначения восточного территориального объединения Национальной гвардии Украины полковника Шлеги, командира входящего в состав 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины отдельного отряда специального назначения «Азов» (признан террористической организацией и запрещен в России) майора Прокопенко и «иных должностных лиц Национальной гвардии Украины, Вооруженных сил Украины и других украинских воинских формирований».

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение запрещенных средств и методов ведения войны»).

В СКР также заявили, что получили новые сведения об участии в составе украинской армии иностранных наемников. «Так, из показаний одного из пленных следует, что в подразделении 36 отдельной бригады морской пехоты находились подданные Великобритании. Военную службу в ВСУ они проходили с 2020 года, активно участвуя в подготовке к ведению боевых действий в городских условиях», – отметили в ведомстве.

Кроме того, украинские военные обучались штурму зданий и стрельбе из вооружения иностранного производства инструкторами из Германии.

Добавим, что, по оценке СКР, сумма ущерба, причиненного инфраструктуре и жилому комплексу Донецкой и Луганской народных республик в результате украинских обстрелов, составляет более 228,2 млрд рублей. К настоящему времени завершены оценочные строительно-технические судебные экспертизы по более чем 68 тысячам объектов.

Москва, Наталья Петрова

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