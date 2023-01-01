При пожаре на Ростовской АЭС погиб рабочий

На Ростовской атомной электростанции произошел пожар. В результате один сотрудник погиб, еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «Росэнергоатом».

Инцидент произошел накануне вечером. Загорелся блочный трансформатор энергоблока №3, где проводились плановые ремонтные работы. Потушить пламя удалось через несколько минут.

«На месте возгорания обнаружен один погибший работник станции и один пострадавший. Пострадавший сотрудник госпитализирован, ему оказывается квалифицированная медицинская помощь», – говорится в сообщении компании.

В «Росэнергоатоме» добавили, что радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения не изменялся, он не превышает естественных фоновых значений.

Ростов-на-Дону, Зоя Осколкова

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