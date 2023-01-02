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Понедельник, 2 января 2023, 16:02 мск

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В Казахстане пассажиры получили травмы из-за турбулентности

В самолете авиакомпании Air Astana семь пассажиров пострадали из-за сильной турбулентности. Об этом сообщила пресс-служба авиаперевозчика.

Борт выполнял рейс из Ташкента в Алма-Ату. «Во время полета авиалайнер внезапно попал в зону сильной турбулентности. По предварительной информации, семь пассажиров получили различные травмы и ожоги», – говорится в сообщении.

Экипаж оказал первую помощь пострадавшим. Наземные службы были проинформированы о случившемся, в аэропорту пассажиров ожидали машины скорой помощи.

Тем временем, уполномоченные органы проводят расследование по факту произошедшего.

Астана, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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