На Дворцовой площади Санкт-Петербурга лошадь врезалась в толпу, есть пострадавшие

Три человека, в том числе двое детей, пострадали после того, как испуганная лошадь бросилась в толпу в центре Санкт-Петербурга. Инцидент произошел на Дворцовой площади вечером 2 января. Пострадавшие пешеходы – 43-летний мужчина, его 8-летний сын и 9-летняя дочь – госпитализированы с травмами средней степени тяжести, сообщили в региональном полицейском главке.

На Дворцовой площади неизвестный мужчина попытался оседлать лошадь, запряженную в карету, сообщается в телеграм-канале Центрального района города. Животное испугалось, сбросило наездника и устремилось в толпу.

Отмечается, что полицейские задержали возницу кареты – 38-летнюю женщину, которая пыталась скрыться с места инцидента. Задержанную направили на медосвидетельствование, заподозрив у нее алкогольное опьянение, передает ТАСС. Решается вопрос о привлечении женщины к административной ответственности.

В настоящее время правоохранители разыскивают виновника происшествия.

Следственные органы проводят доследственную проверку по факту инцидента на Дворцовой площади, сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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