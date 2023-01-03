В Татарстане отец задушил 7-летнего сына после новогоднего застолья

В Татарстане 34-летний мужчина расправился со своим семилетним сыном после празднования Нового года. Жителю села Высокая Гора предъявлено обвинение в убийстве ребенка (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данным СМИ, мужчина задушил сына металлическим тросом.

По версии следствия, 1 января состоящий на учете у врача-психиатра мужчина на почве личных неприязненных отношений «нанес травмы шеи металлическим тросом семилетнему сыну». В результате мальчик умер на месте.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Следствие обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Главе СКР Александру Бастрыкину будет доложено об обстоятельствах убийства ребенка в Татарстане, сообщается в телеграм-канале ведомства. Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК РФ по Татарстану Валерию Липскому представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела.

Согласно данным РЕН ТВ, родители мальчика находились в процессе развода. Отец имеет диагноз шизофрения. После прохождения лечения в местной психиатрической больнице он жил отдельно.

Накануне Нового года ребенок пригласил отца в гости к матери, с которой проживал, чтобы отметить праздник в кругу семьи. 1 января мужчина занимался хозяйственными работами во дворе дома. Там же находился его сын. В какой-то момент мужчина накинул на шею ребенка металлический трос от электрической лебедки и задушил его. После этого он вернулся в дом и рассказал о содеянном жене и ее родным. Они нашли тело мальчика.

По факту убийства следственные органы возбудили уголовное дело и задержали отца ребенка.

Казань, Наталья Петрова

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