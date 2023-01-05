Пермяк утопил в ведре трехлетнюю дочь

Правоохранители задержали жителя Перми по делу об убийстве трехлетней девочки. Следователи подозревают, что мужчина утопил свою дочь в ведре с водой, сообщили в управлении Следственного комитета по Пермскому краю.

По версии следствия, 3 января жена подозреваемого вместе со старшей дочерью ушла в гости, оставив мужчину с маленьким ребенком. Пока их не было, пермяк набрал в ведро воды и убил трехлетнюю дочь.

«Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Судом в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение», – пояснили в ведомстве.

Следователи назначили необходимые экспертизы, устанавливают все обстоятельства случившегося. Дело находится на особом контроле руководителя СУ СК России по региону Дениса Головкина, а также на контроле у прокуратуры.

Пермь, Наталья Рязанова

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