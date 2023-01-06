Летевший в Таиланд самолет сел в Новосибирске из-за трещины на лобовом стекле

Самолет авиакомпании Azur Air, выполнявший рейс из Новосибирска в Таиланд, вернулся в аэропорт вылета из-за повреждения лобового стекла. Об этом сообщила пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«По предварительным данным сегодня около 7:00 местного времени в международном аэропорту Новосибирск имени А.И. Покрышкина совершило посадку воздушное судно авиакомпании «АЗУР эйр», следовавшее по маршруту Новосибирск – Утапао (Таиланд). Причиной возврата в аэропорт вылета стало повреждение лобового стекла самолета», – говорится в сообщении.

На борту, помимо членов экипажа, находились 263 пассажира, из них 71 ребенок. В настоящее время они ожидают вылета в пункт назначения.

Прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов. Также проводятся надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания задержанного авиарейса.

Новосибирск, Наталья Петрова

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