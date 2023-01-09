В Алтайском крае пять человек пострадали в аварии с автобусом

В Алтайском крае пассажирский автобус опрокинулся на трассе. По предварительным данным, пострадали пять человек.
ДТП произошло в 17 км от населенного пункта Панкрушиха. Автобус направлялся из Караганды в Новосибирск. Транспорт сошел с трассы и перевернулся.
В момент аварии в салоне находилось 54 человека. Медицинская помощь понадобилась пятерым пострадавшим, в том числе одному ребенку.
Прокуратура Алтайского края организовала проверку по факту произошедшего. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Барнаул, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube