Грузовик и легковушка столкнулись на иркутской трассе: четверо погибших

КамАЗ и легковушка столкнулись на федеральной трассе «Вилюй» в Братском районе Иркутской области. В результате ДТП погибли четыре человека, сообщает пресс-служба регионального полицейского главка.

Авария произошла сегодня, 9 января, около 10 часов утра на 264-м километре федеральной автодороги. Столкнулись грузовик и «Мазда Капелла». Жертвами ДТП стали водитель и три пассажира легкового автомобиля. От машины, судя по видео с места ДТП, осталась груда металла. В КамАЗе находились водитель и 11 пассажиров. По предварительным данным, они не пострадали.

Обстоятельства смертельной аварии устанавливаются. Сотрудники полиции по факту ДТП проводят проверку по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), сообщила пресс-служба областной прокуратуры. Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

Иркутск, Наталья Петрова

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