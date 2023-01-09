В Красноярске задержали бомжей, устраивавших диверсии на железной дороге

В Красноярском крае задержали пятерых граждан, которых подозревают в порче имущества на железнодорожных перегонах. Злоумышленники хотели добиться сбоев в движении поездов в новогодние праздники.

Повреждения в автоматике были зафиксированы с 26 декабря по 4 января. Ремонтные бригады быстро устраняли неисправности, так что к тяжелым последствиям действия преступников не привели.

По данным телеграм-канала Shot, сначала уголовное дело возбудили по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» (максимальное наказание – до 5 лет лишения свободы), а позже его переквалифицировали в «Диверсию» (до 20 лет колонии).

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых, один из которых является студентом колледжа, двое были ранее судимы за кражу.

Красноярск, Зоя Осколкова

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