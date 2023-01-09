Авиалайнер крупнейшего чартерного перевозчика России экстренно сел в Индии после сообщения о минировании

Министерство гражданской авиации Индии в понедельник, 9 января, сообщило, что самолет авиакомпании Azur Air после сообщения о минировании совершил экстренную посадку в индийском штате Гуджарат, – передает ТАСС.



В ведомсте, в частности, рассказали: «Неизвестные сообщили о минировании авиарейса 2401 авиакомпании Azur Air, летевшего по маршруту Москва – Гоа. Авиалайнер после этого был срочно посажен на аэродроме в штате Гуджарат».

Нью-Дели, Иван Бабурин

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