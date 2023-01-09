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Вторник, 10 января 2023, 01:05 мск

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На израильской военной базе прогремел взрыв

В расположении военной базы «Авней Хефец» в Израиле вечером 9 января погремел взрыв, – сообщает портал Walla News.

Согласно информации агентства со ссылкой на очевидцев происшествия, «взрыв произошел в комнате командиров и был такой силы, что взрывной волной выбило стены».

В свою очередь, в Twitter новостной службы израильской медиакорпорации «Кан» сообщается, что в результате инцидента пострадавших не было. Ведется расследование причин происшествия.

Тель-Авив, Иван Бабурин

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