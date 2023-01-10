Два человека погибли при крушении Ан-2 в НАО

Два человека погибли, 10 пострадали при жесткой посадке самолета Ан-2 вблизи поселка Каратайка в Ненецком автономном округе. Спасатели и медики выехали на вездеходах «ТРЭКОЛ» из Коми к месту крушения для оказания помощи пострадавшим.

Борт с 10 пассажирами и двумя членами экипажа совершал рейс Нарьян-Мар – Усть-Кара, пояснили в «Нарьян-Марском объединенном авиаотряде». Из-за плохой погоды борт не смог приземлиться в поселке Каратайка и решил идти на запасной аэродром Варандей. Но вскоре перестал выходить на связь. Наземная группа спасателей нашла самолет в 10 км от Каратайки.

В результате крушения погиб пилот и одна пассажирка, еще один член экипажа и девять пассажиров получили различные травмы. Их доставили в Каратайскую амбулаторию.

Врачи и спасатели из Республики Коми отправились на подмогу ненецким коллегам. Погода не позволила вылететь вертолетам, поэтому специалистов отправили на двух вездеходах, сообщили в республиканском ГУ МЧС.

Гендиректор АО «Нарьян-Марский ОАО» Валерий Остапчук заверил, что самолет имел сертификат летной годности и вовремя проходил техосмотры. Экипаж перед вылетом выполнил все необходимые предполетные процедуры.

Предварительно, авария случилась из-за обледенения самолета.

«Утром два самолета пролетели по маршруту Нарьян-Мар – Усть-Кара. В обледенение попали только на обратном пути. Метеоусловия ухудшились стремительно. Наиболее вероятной причиной происшествия является непрогнозируемое сильное обледенение», – цитирует Остапчука пресс-служба авиаотряда.

Транспортная прокуратура проверяет, как перевозчик соблюдал требования к безопасности полетов, техническому состоянию воздушного судна. Западное межрегиональное СУ на транспорте Следственного комитета России возбудило уголовное дело по ч.3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух лиц), сообщили в ведомстве.

Каратайка, Наталья Рязанова

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