Самолет повредил шасси при посадке в аэропорту Хабаровска

В аэропорту Хабаровска у самолета при посадке повредилось шасси. Информации о пострадавших нет. Аэропорт временно закрыт. Об этом сообщает авиакомпания «Хабаровские авиалинии» в своем телеграм-канале.
«При посадке одного из воздушных судов в хабаровском аэропорту разрушена пневматика на шасси. Готовится эвакуация самолета с первой взлетно-посадочной полосы», – говорится в сообщении. Подробности инцидента не приводятся.
Авиаперевозчик также сообщил, что самолет, выполняющий рейс 468 Советская Гавань – Хабаровск, из-за происшествия возвращается обратно на побережье Татарского пролива, на запасной аэродром.
Хабаровск, Наталья Петрова
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