В аварии с грузовиком в Калмыкии погибли четыре человека

В Калмыкии произошло ДТП на трассе «Каспий». Легковой автомобиль на скорости влетел в припаркованный грузовик. В результате погибли четыре человека.

Как сообщили в региональном управлении МВД, авария произошла рано утром в районе села Малые Дербеты, на 95 километре федеральной автодороги Р-22 «Каспий».

«По предварительным данным, 22-летний житель Республики Татарстан, управляя автомашиной Мерседес GLS, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части дороги и совершил столкновение со стоящим на обочине грузовым транспортным средством ДАФ», – сообщили в полиции.

От полученных травм скончались водитель и три пассажира легкового автомобиля. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа полиции, устанавливаются причина и обстоятельства ДТП.

Элиста, Зоя Осколкова

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