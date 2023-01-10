В Краснодарском крае сгорел архив с уголовными делами – рассматривается версия поджога

В Новокубанске Краснодарского края сгорел архив Федеральной службы исполнения наказаний. В результате пожара уничтожено почти 800 уголовных дел бывших заключенных, сообщает телеграм-канал Baza.

По информации Shot, огонь в здании архива вспыхнул около четырех часов утра. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. «Огонь уничтожил 500-800 архивных дел лиц, отбывших наказание», – пишет Baza.

Отмечается, что в одноэтажном здании отсутствовали видеонаблюдение и пожарная сигнализация. В настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза. Следователи рассматривают версию поджога, сообщает телеграм-канал «112».

Краснодар, Наталья Петрова

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