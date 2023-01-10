Под Волгоградом четыре подростка отравились украденным из медкабинета антисептиком

В Волгоградской области четверо школьников госпитализированы с отравлением. Они украли антисептик из медицинского кабинета социально-реабилитационного центра и выпили его.
Пострадавшим от 13 до 16 лет. Дети проходили плановый медицинский осмотр, во время которого украли антисептик из процедурного кабинета. Вечером они развели вещество водой и выпили.
Всех четверых госпитализировали. Врачи диагностировали отравление. 14-летняя девочка находится в состоянии средней степени тяжести, состояние остальных оценивается как удовлетворительное.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по факту отравления несовершеннолетних проводится проверка.
Волгоград, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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