Более двух сотен наркоманов задержали в афганском городе Герат

Глава отдела местной полиции Исламского Эмирата Афганистан (ИЭА) по борьбе с наркотиками Хаятулла Роухани во вторник, 10 января, заявил, что в Герате были задержаны более 200 человек, которые являются наркозависимыми, – сообщает телеканал ToloNews.

В интервью телеканалу Роухани сказал: «Сегодня мы задержали не менее 200 человек, в то время как мы планировали помещения для 250 человек. Жители города помогают муниципалитету и отделу по борьбе с наркотиками в лечении наркозависимых в провинции».

В свою очередь, мэр Герата Рашид Мубариз заявил, что «всех уличенных в употреблении наркотиков будут вывозить из города на принудительное лечение, им будет предоставлена программа лечения и обучения. На проведение лечения будет веделен 1% средств от зарплаты госслужащих. Также средства для содержания больных наркозависимостью будут собирать с населения города».

Согласно официальным данным, в Герате насчитывается порядка 80 тыс. наркоманов.

Кабул, Иван Бабурин

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