На Кубани жена хотела напугать мужа и случайно совершила самоубийство

В Краснодарском крае женщина стала жертвой неосторожного обращения с оружием. Она хотела припугнуть мужа и взяла пистолет, который случайно выстрелил.

Как сообщает телеграм-канал Kub Mash, инцидент произошел в населенном пункте Новоукраинское. Женщина ревновала своего мужа и не хотела, чтобы тот уходил из дома. Однако супруг к просьбам благоверной не прислушивался.

Тогда женщина взяла из сейфа травматический пистолет и пригрозила покончить с собой. В какой-то момент оружие случайно выстрелило.

Родственники отвезли пострадавшую в больницу, но медики не смогли помочь, женщина скончалась.

Краснодар, Зоя Осколкова

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