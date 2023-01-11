В Красноярске продавали берлогу с медведем

Правоохранительные органы Красноярска проводят проверку объявления о продаже берлоги со спящим в ней медведем. Об этом сообщает региональный главк МВД.

Ранее в соцсетях появилось объявление о продаже информации о берлоге в 200 км от Красноярска. По утверждению автора, в берлоге спит медведь весом 160-180 кг. «Все документы имеются. Все под ключ», – говорится в объявлении.

Полицейские считают, что предложение содержало «возможные признаки организации незаконной охоты».

«В настоящее время полицейские устанавливают лицо, причастное к размещению данной информации. В результате проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством», – сообщили в МВД.

Красноярск, Зоя Осколкова

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