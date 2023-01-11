В Самаре ребенок погиб при пожаре в старом здании

Жилой дом 1917 года постройки загорелся утром в центре Самары. В результате погиб ребенок, два человека пострадали.

Сигнал о пожаре поступил около 10:10 часов. Когда пожарные прибыли, огонь распространился на 800 кв. м на лестнице, захватив все три этажа. Ранг пожара со второго был повышен до третьего, поскольку огонь быстро распространялся по деревянным перекрытиям и перешел на несколько квартир.

Была угроза, что пламя перекинется на соседнюю гостиницу, но этого удалось избежать. Пожарные сумели локализовать горение только в 14:48 часов, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Пожарные эвакуировали из здания пять человек, еще 17 сумели выбраться самостоятельно. Два человека пострадали, а четырехлетняя девочка умерла от отравления угарным газом в машине скорой помощи, рассказали в областном управлении Следственного комитета.

Следователи возбудили уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Прокуратура проводит собственную проверку соблюдения правил пожарной безопасности и контролируется вопрос предоставления эвакуированным из дома жильцам средств первой необходимости и временного жилья.

Глава Самарского района Роман Радюков пообещал разместить жильцов пострадавших квартир в жилье маневренного фонда. Около 20 человек находятся в пункте временного размещения. Выясняется местоположение всех 44 зарегистрированных жильцов дома, сообщили в правительстве региона.

Самара, Наталья Рязанова

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