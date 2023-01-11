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Среда, 11 января 2023, 21:03 мск

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В Иране бывший замглавы минобороны приговорен к смертной казни за шпионаж

Фото: Pixabay

Министерство информации (разведки) Исламской республики Иран сообщило, что бывший замминистра обороны Ирана и основатель Центра стратегических исследований Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, – передает агентство Tasnim.

В заявлении ведомства, на которое ссылается агентство, в том числе, говорится: «Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Али-Реза Акбари».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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