В Иране бывший замглавы минобороны приговорен к смертной казни за шпионаж

Министерство информации (разведки) Исламской республики Иран сообщило, что бывший замминистра обороны Ирана и основатель Центра стратегических исследований Али-Реза Акбари был приговорен к смертной казни за шпионаж в пользу британских спецслужб, – передает агентство Tasnim.

В заявлении ведомства, на которое ссылается агентство, в том числе, говорится: «Выявлен один из самых важных агентов британской разведслужбы в секретных и стратегических центрах Ирана. Он был арестован после длительной и многоступенчатой контрразведывательной операции. Этим шпионом британских служб стал Али-Реза Акбари».

Тегеран, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»