СМИ: Обнаружена еще одна партия документов Байдена

Очередную партию секретных документов обнаружили помощники президента США Джо Байдена, возможно связанных с действующим главой государства, – сообщила в среду, 11 января, телекомпания NBC.

Телекомпания со ссылкой на источники передает, что речь идет о меньшем числе бумаг, чем было найдено ранее в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена. Отмечается, что очередные документы были обнаружены в другом месте, при этом их точное количество и когда именно были обнаружены секретные бумаги, не сообщается.

Напомним, 9 января телеканал СBS сообщил со ссылкой на источники, что в здании Центра дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена было обнаружено около 10 секретных документов, связанных с Джо Байденом.

Вашингтон, Иван Бабурин

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