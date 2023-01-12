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Четверг, 12 января 2023, 12:40 мск

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ВСУ продолжают обстрелы Донецка: погиб мирный житель, еще четверо ранены

Украинские войска за утро четверга, 12 января, пять раз обстреляли Донецк. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины. В результате артиллерийского удара погиб один мирный житель, еще четверо горожан ранены, информирует Штаб территориальной обороны ДНР.

Всего ВСУ выпустили по Донецку 17 снарядов натовского калибра 155 мм. Трижды под удар попал Киевский район города. Под обстрелом также оказались Ленинский и Калининский районы. В Ленинском районе жертвой украинских военных стал один человек, еще четверо жителей пострадали.

Донецк, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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