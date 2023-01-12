В Казани пациентка скорой помощи погибла в ДТП с автобусом

Скорая помощь столкнулась с рейсовым автобусом в Казани. В результате ДТП погибла пациентка «неотложки», еще два человека пострадали. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану. Следователи возбудили уголовное дело по двум статьям УК РФ.

Дорожная авария произошла в 12:05 на перекрестке улиц Академика Парина – Мавлютова. «В результате ДТП скончалась пенсионерка 1942 года рождения, находящаяся в скорой. Кроме этого, различные травмы получили фельдшер и сопровождающая пациентку женщина», – говорится в сообщении правоохранителей.

В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.

Следственные органы возбудили по факту ДТП уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения) и ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщает региональное управление СК РФ.

По предварительным данным, автомобиль скорой помощи выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автобусом, отметили в ведомстве. Там добавили, что «проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего».

Казань, Наталья Петрова

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