В Ингушетии два маленьких ребенка отравились таблетками

Дети двух и четырех лет отравились таблетками и оказались в больнице в Ингушетии. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Малышей госпитализировали в поселке Зязиков-Юрт Малгобекского района. Дети нашли дома коробку с лекарствами и съели оттуда несколько таблеток.

В медицинском учреждении диагностировали отравление неустановленными медицинскими препаратами. Состояние пострадавших врачи оценивают как стабильное.

«Следователями опрошены родственники детей, проведен осмотр места происшествия в домовладении, опрошены врачи медицинского учреждения, назначена судебно-медицинская и химическая экспертизы», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Магас, Зоя Осколкова

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