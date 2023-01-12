В центре Стамбула прогремел взрыв

В деловом центре в стамбульском районе Багджилар во второй половине дня в четверг, 12 января, произошел взрыв. Есть пострадавшие, – передает телеканал NTV.

Согласно сообщению телеканала, «по предварительным данным, инцидент произошел в расположенном в здании центра ателье по производству текстильной продукции. Причиной взрыва, скорее всего, стала утечка бытового газа».

К месту ЧП подъехали спасатели, подразделения полиции и машины скорой помощи. Пострадавшие госпитализированы.

Стамбул, Иван Бабурин

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