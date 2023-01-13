В ЛНР против британского сотрудника ОБСЕ возбудили дело о шпионаже

Министерство госбезопасности (МГБ) ЛНР в пятницу, 13 января, сообщило, что против сотрудника миссии ОБСЕ – руководителя группы технического мониторинга гражданина Великобритании Дэвида Оррэллса возбуждено уголовное дело о шпионаже, – сообщают СМИ.

В сообщении на сайте МГБ ЛНР говорится: «МГБ ЛНР возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ «Шпионаж». Установлено, что сотрудник ОБСЕ, гражданин Великобритании Дэвид Оррэллс собирал и передавал информацию, добытую в ходе осуществления воздушной разведки с использованием БПЛА ОБСЕ, о местах дислокации позиций, военной техники и вооружений Народной милиции ЛНР, а также координаты объектов гражданской инфраструктуры».

«Оррэллс был руководителем группы технического мониторинга – оператором беспилотников луганской команды мониторинговой миссии ОБСЕ и действовал по заданию спецслужб одной из стран НАТО. Собранные им данные были переданы Киеву, а затем использовались для обстрелов территории ЛНР», – сообщили также в министерстве госбезопасности ЛНР.

Луганск, Иван Бабурин

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