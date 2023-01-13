Массовый выброс сардины иваси зафиксировали на Курилах

На берег острова Кунашир в Сахалинской области выбросило тысячи мертвых сардин иваси. Местные жители начали замечать мертвую рыбу еще несколько дней назад. Сегодня сардины покрывают бухту Первухина плотным ковром, пишет телеграм-канал Amur Mash.

В Сахалино-Курильском территориальном управлении Росрыболовства разбираются в причинах массового выброса на берег сардины. Предположительно, причиной инцидента мог стать шторм.

«На острове Кунашир с Охотоморской стороны, в бухте Первухина происходит массовый выброс и гибель водных биологических ресурсов в виде дальневосточных сардин иваси. <…> Видимых загрязнений в районе выбросов не наблюдается», – сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что специалисты управления выезжали для обследования водных объектов рыбохозяйственного значения и их водоохранных зон. Установлено, что выбросы сардины происходят по всей протяженности бухты. «Такие штормовые выбросы на Сахалине и Курилах являются частными явлениями», – говорится в сообщении.

Южно-Сахалинск, Наталья Петрова

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