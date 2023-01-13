Под Красноярском пятеро рабочих отравились газовой смесью

В Красноярском крае пятеро рабочих отравились газовой смесью. В результате один человек погиб, остальные находятся в больнице. Возбуждено уголовное дело.

Инцидент произошел в поселке Раздолинск Мотыгинского района, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

Бригада проводила работы на газогенераторной установке. По неустановленной причине рабочие отравились смесью газа. «Один человек погиб, четверо госпитализированы, находятся на лечении», – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что погибший являлся начальником участка, ответственным за безопасность работ. Он находился ближе всех к установке. Предположительно, работники находились без средств индивидуальной защиты во время обслуживания оборудования на газогенераторной установке.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требования охраны труда.

Красноярск, Зоя Осколкова

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