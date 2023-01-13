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Пятница, 13 января 2023, 11:35 мск

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Два человека погибли и 13 пострадали в аварии под Пензой

В Пензенской области произошло столкновение грузовика и микроавтобуса. По предварительным данным, два человека погибли, еще 13 получили различные травмы.

ДТП произошло на 559 километре федеральной трассы М-5 «Урал». Очевидцы опубликовали в соцсетях фото с места аварии. Кузов фуры от удара раскололся и груз рассыпался по дороге.

На данный момент известно о двоих погибших и 13 пострадавших. Несовершеннолетних среди них нет.

На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Пенза, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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