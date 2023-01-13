В Коми пенсионерка сексуально домогалась 12-летнего внука

В Республике Коми 62-летняя женщина совращала своего 12-летнего внука. Пенсионерка домогалась мальчика на протяжении полугода, но правоохранителям стало известно об этом только сейчас, сообщает РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, мальчик учится в шестом классе и живет у своей бабушки. С начала июня по конец декабря 2022 года женщина совершала в отношении внука развратные действия и пыталась его совратить.

О домогательствах к школьнику следственным органам стало известно 12 января. В отношении пожилой женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия, совершенное в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста). Подозреваемая призналась в совершении преступления. Ей грозит до восьми лет лишения свободы.

Сыктывкар, Наталья Петрова

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