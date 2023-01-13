В Бердянске произошел теракт

Лидер движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в пятницу, 13 января сообщил, что против главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея совершен теракт.

В своем Telegram-канале Рогов написал: «13.01.2023 года в 19.30 боевиками УГИЛ* совершен террористический акт путём подрыва в г. Бердянске заминированного автомобиля главы военно-гражданской администрации Бердянского района Кичигина Алексея Николаевича».

«По счастливой случайности чиновник не пострадал, так как вовремя заметил подозрительный предмет на днище служебного автомобиля. Сила взрыва составила около 1 кг взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте. Проведенная неудавшаяся акция в отношении гражданского чиновника, не имеющего ничего общего с военным делом, никак не повлияет на работу военно-гражданской администрации Бердянского района», – сообщил лидер движения «Мы вместе с Россией».

Бердянск, Иван Бабурин

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