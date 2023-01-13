В Литве взорвался газопровод

Газопровод взорвался в Пасвальском районе Литвы. Проведена эвакуация жителей. Предварительно, никто не пострадал, – передает Delfi..



Издание со ссылкой на полицию сообщает: «Полиции Паневежского округа в 16:57 (17:57 мск.) сообщили о взрыве газопровода на улице Йонишкеле в деревне Виенкиемю. По предварительным данным, пострадавших нет».



В свою очередь, LRT пишет, что по словам очевидцев пламя достигало 50 м в высоту. Власти приняли решение об эвакуации всех жителей близлежащей деревни Валакяй.

В частности, член сельской общины Сигитас Шлежас сказал: «От деревни до газопровода где-то 500-700 метров, никакой паники нет, стоят пожарные, смотрят, чтобы здания не нагревались. Я думаю, что ситуация будет под контролем».



«Пока не ясно, что привело к взрыву газопровода, однако жители района рассказали ему, что видели, как утром на газопроводе велись ремонтные работы», – сообщил глава Пасвальского района Гинтаутаса Гегузинскаса.



Огонь удалось локализовать в 19:00 (20:00 мск), на месте происшествия дежурят шесть пожарных автомобилей.

Обслуживающая газопровод компания Amber Grid заявила, что срочно проинформировала правительство республики о сложившейся ситуации. Следует отметить, что газопровод, на котором произошло ЧП, используется для подачи газа в северную часть Литвы и для транспортировки его в Латвию.

Вильнюс, Иван Бабурин

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